Estrangeiro retirou R$ 2,831 bilhões da Bolsa no dia 10

A fuga de investidores estrangeiros na B3 segue acelerado, com a retirada de R$ 2,831 bilhões no pregão da última terça-feira, 10. No ano, o valor segue batendo recorde histórico, em R$ 50,899 bilhões. Naquele dia, o Ibovespa subiu 7,14%, maior alta desde dezembro de 2008, aos 92.214,47 pontos, com giro financeiro de R$ 39,6 bilhões.

No mês de março, em apenas sete pregões, o saldo de investimento estrangeiro na Bolsa está negativo em R$ 10,770 bilhões, resultado de compras de R$ 111,825 bilhões e vendas de R$ 122,596 bilhões.

Normalmente, a B3 divulga os dados sobre a participação do investidor estrangeiro com uma defasagem de dois pregões.

No entanto, até o começo da noite de quarta-feira, o dado de terça-feira não havia sido divulgado.

