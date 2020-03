Decio Oddone anuncia que deixa ANP dia 27 de março

Por Estadão - Estadão 3

O diretor-geral da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), Decio Oddone, marcou para o dia 27 de março a sua despedida do cargo, que ainda não tem substituto indicado. Um dos mais cotados para substituí-lo é o contra-almirante José Roberto Bueno Júnior, chefe de gabinete do Ministério de Minas e Energia (MME).

O executivo havia anunciado em janeiro que deixaria a agência antes do fim do seu mandato, que termina em dezembro deste ano.

Oddone, que foi da Petrobras e lidera a agência desde 2016, é responsável por várias inovações no setor, como a criação do banco de ofertas permanentes de áreas, calendário de leilões para dar previsibilidade aos investidores e regulação do mercado de gás natural entre outras medidas.

Oddone disse ao Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) que aguardava para sua saída apenas a assinatura dos contratos dos leilões de áreas de petróleo e gás do ano passado, entre eles o megaleilão da cessão onerosa, no qual também teve grande atuação, previsto para 26 de março.

O executivo ainda não tem destino certo mas diz que continuará acompanhando o setor.

Denise Luna

Estadao Conteudo

