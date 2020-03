De Tom Hanks a Di Ferrero, confira os famosos que estão com coronavírus

Por Estadão - Estadão 190

Na quarta-feira, 11, Tom Hanks e a esposa Rita Wilson se tornaram os primeiros nomes de peso em Hollywood a confirmarem que estão infectados com o novo coronavírus. Já durante a quinta-feira, 12, foi a vez de celebridades brasileiras como a blogueira Gabriela Pugliesi e o cantor Di Ferrero anunciarem que contraíram a doença.

Abaixo, confira todos os famosos do Brasil e do mundo que foram contaminados pelo covid-19, doença que já registrou mais de 125 mil casos e 4.613 mortes em todo o globo:

Tom Hanks e Rita Wilson

Tom Hanks e sua esposa, Rita Wilson, foram diagnosticados com o novo coronavírus na quarta-feira, de acordo com publicação feita pelo ator em sua conta pessoal no Twitter. Os dois têm 63 anos e estão na Austrália para a gravação de um filme do qual Hanks participará.

Sophie Gregoire Trudeau

A mulher do primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau, testou positivo para o novo coronavírus nesta quinta-feira, 12, segundo um comunicado oficial divulgado na noite de quinta-feira. “Sophie Gregoire Trudeau foi examinada por suspeita de covid-19. O exame deu positivo”, informou a nota emitida pelo primeiro-ministro.

Fábio Wajngarten

O secretário de Comunicação da Presidência, Fábio Wajngarten, foi diagnosticado com coronavírus na tarde de quinta. Os exames foram realizados em São Paulo e a informação, antecipada pelo jornal O Estado de S. Paulo, foi confirmada pelo Palácio do Planalto após exames testarem positivo.

Di Ferrero

O próprio artista divulgou que foi diagnosticado com o covid-19 em vídeos postados nos stories do Instagram, nesta quinta. Ele tinha uma apresentação marcada para o sábado, 14, no Rio de Janeiro, que foi cancelada.

Gabriela Pugliesi

A influenciadora Gabriela Pugliesi confirmou na quinta-feira, que está com o covid-19, após a realização de um exame. Ela esteve na Bahia durante o casamento da irmã, realizado no sábado, 7, que tinha convidados com o coronavírus.

Timo Hubers

O zagueiro Timo Hubers, do Hannover 96, também foi diagnosticado com o novo coronavírus na quarta-feira. O time da segunda divisão do Campeonato Alemão confirmou a informação da contaminação do atleta de 23 anos por meio de suas redes sociais. Ele foi o primeiro caso de jogador infectado no futebol europeu.

Rudy Gobert

O pivô Rudy Gobert usou o Instagram para o seu primeiro pronunciamento após testar positivo para o Covid-19. A temporada da NBA foi suspensa por tempo indeterminado para evitar uma disseminação ainda maior do coronavírus entre os jogadores.

