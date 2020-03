Justiça sequestra 39 imóveis do tráfico em São Paulo e Mato Grosso do Sul

Por Estadão - Estadão 1

A Polícia Federal (PF) desencadeou, na manhã desta sexta-feira, 13, a Operação Spollium, para desarticular grupo que lavava dinheiro do tráfico internacional de drogas praticado na fronteira de Mato Grosso do Sul com o Paraguai. Agentes executam os sequestros de 39 imóveis do grupo, avaliados em R$ 4 milhões, em Ponta Porã (MS), Santos e Presidente Prudente (SP).

As ordens foram expedidas pela 3ª Vara Federal de Campo Grande, que determinou ainda o cumprimento de três mandados de busca e apreensão em endereços ligados ao grupo, além do bloqueio das contas dos investigados.

O nome da Operação, Spollium, significa “pilhagem” em latim, indicou a PF, e faz referência aos bens obtidos com atividades ilícitas pela organização criminosa.

Segundo a PF, a investigação identificou que pessoas físicas e jurídicas que eram “laranjas”, movimentando valores e ocultando patrimônio proveniente do tráfico de drogas.

A corporação aponta que o grupo investigado é vinculado a um homem já condenado por tráfico de drogas, organização criminosa, receptação, posse e porte de arma de fogo, homicídios e uso de documento falso. Atualmente, ele está custodiado em penitenciária federal, informou a PF.

Após análise dos materiais apreendidos em investigações anteriores, a Polícia Federal teve acesso a planilhas de gastos e contabilidade referentes ao tráfico de entorpecentes, controle de veículos e imóveis registrados em nome de terceiros.

Os dados permitiram então que os investigadores identificassem “clara conexão” entre os bens que são apreendidos e sequestrados na manhã desta sexta e o tráfico, diz a corporação.

Segundo a PF, os investigados podem ser indiciados por organização criminosa e lavagem de dinheiro, cujas penas somadas podem chegar a 18 anos de reclusão.

