Argentina suspende voos de Europa, EUA e China por coronavírus

A Argentina resolveu nesta quinta-feira, 12, suspender por 30 dias voos internacionais provenientes das zonas mais afetadas pelo novo coronavírus. No país vizinho ao Brasil, já houve uma morte no último fim de semana, a primeira da América Latina, e três registros de transmissão local. O governo também declarou emergência sanitária por um ano, apesar de não terem sido suspensas as aulas em nível nacional.

Um decreto do presidente Alberto Fernández foi divulgado pela imprensa local. Com a nova medida, ficam suspensos os pedidos de admissão como residentes temporários de estrangeiros que se encontrem fora do país e venham da União Europeia, China, Coreia do Sul, Irã, Japão, Estados Unidos e Grã-Bretanha. A regra inclui imigrantes, atletas, cientistas, estudantes artistas e religiosos. No total, a Argentina já tem 31 infectados pela doença.

Jujuy e Misiones, províncias no norte do país, já suspenderam as aulas. En Chaco, no nordeste argentino, onde foram registrados os casos de contágio local, quatro locais a 400 quilômetros da fronteira do Paraguai ficaram isolados desde quarta-feira, 11 de forma preventiva, até a liberação de resultado de 18 amostras estudadas. (Com agências internacionais)

