Fórmula 1 anuncia cancelamento da 1ª etapa da temporada, na Austrália

A direção da Fórmula 1 anunciou na noite desta quinta-feira que o GP da Austrália, o primeiro da temporada 2020, foi cancelado. A decisão foi tomada a poucas horas do início do primeiro treino livre da etapa, em Melbourne. A corrida estava marcada para domingo, no Circuito Albert Park. Incomum na história da categoria, a medida se deve à pandemia de coronavírus.

A decisão foi anunciada após reunião envolvendo chefes de equipe, dirigentes da Fórmula 1 e da Federação Internacional de Automobilismo (FIA) e membros da Australian Grand Prix Corporation, que detém os direitos de realização da etapa australiana.

“Essas discussões concluíram com a opinião da maioria das equipes de que a prova não deveria ser realizada. A FIA e a Fórmula 1, com total apoio da organização do Grande Prêmio da Austrália (AGPC), tomaram a decisão de cancelar todas as atividades da F-1 para esse GP. Sabemos que é uma notícia decepcionante para os milhares de fãs e para aqueles que compraram ingressos, que serão reembolsados”, anunciou a F-1, em comunicado.

No início desta quinta-feira, a McLaren já tinha anunciado sua desistência de disputar o GP da Austrália. O time britânico tomou a decisão após ter um dos funcionários diagnosticado com o novo coronavírus e colocado em isolamento. Após esse episódio, a FIA convocou uma reunião com os outros nove chefes de equipe.

A organização da F-1 não revelou detalhes de como ficará a temporada após o fim de semana. Pela decisão anunciada, a corrida foi cancelada, logo não terá nova data no calendário de 2020. “A Fórmula 1 e a FIA, com todo o apoio da AGPC, tomaram a decisão de que todas as atividades do GP da Austrália foram cancelados.”

“Sabemos que esta é uma notícia muito decepcionante para milhares de torcedores que pretendiam assistir à corrida no circuito. Todos aqueles que compraram ingressos serão reembolsados e um novo anúncio será comunicado em breve.”

Após a baixa da McLaren, pilotos e integrantes das equipes demonstraram preocupação com a realização do GP, principalmente depois do cancelamento e suspensão de diversos grandes eventos esportivos pelo mundo. A NBA, por exemplo, suspendeu por tempo indeterminado, ainda na noite de quarta.

Nesta quinta, o piloto inglês Lewis Hamilton atacou a organização. “Estou surpreso por estarmos aqui. Me assombra que ainda estejamos nesta sala. Que haja tantos fãs aqui”, disse Hamilton, na entrevista coletiva prévia ao GP. “Parece que o resto do mundo está reagindo um pouco tarde, mas a F-1 segue adiante. O dinheiro manda”, afirmou.

