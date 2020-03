Senadores em quarentena aguardam resultado de exames para sexta, 13

Por Estadão - Estadão 4

Os senadores Nelsinho Trad (PSD-MS) e Jorginho Mello (PL-SC) aguardam para esta sexta-feira, 13, o resultado do teste para o novo coronavírus. A demanda em laboratórios está alta, o que impede a conclusão no mesmo dia, de acordo com informações dos gabinetes.

Os parlamentares estão em quarentena após terem feito parte da comitiva presidencial brasileira nos Estados Unidos nesta semana. O secretário de Comunicação, Fabio Wajngarten, fez parte da viagem e teve a doença confirmada, conforme revelou o jornal O Estado de S.Paulo.

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), e outros parlamentares decidiram fazer o teste para a covid-19 após contato próximo com Trad e Mello nos dois últimos dias. Alguns gabinetes determinaram que os servidores trabalhem de casa a partir desta sexta-feira, 13.

Alcolumbre avalia suspender as sessões do Senado se houver casos confirmados no Congresso. O senador Angelo Coronel (PSD-BA) encaminhou um pedido aos presidentes da Câmara e do Senado pela parada total dos trabalhos por 15 dias. Por enquanto, a medida adotada é de restrição de visitas e proibição de sessões solenes.

“Só a título de sugestão acho prudente baixar um ato suspendendo as sessões e eventos onde venham a ter aglomerações por 15 dias, e reavaliar após esse tempo. Só ficariam os gabinetes funcionando e restringindo o acesso ao público nas dependências”, escreveu o senador na solicitação.

Daniel Weterman e Felipe Frazão

Estadao Conteudo

