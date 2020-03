Fifa adia jogos das Eliminatórias da Copa de 2022; Conmebol paralisa Libertadores

Por Estadão - Estadão 8

Pouco mais de 12 horas depois de receber uma carta da Conmebol que pedia o adiamento do início das Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo do Catar, que será em 2022, por conta da pandemia do novo coronavírus, a Fifa tomou uma decisão e acatou o pedido dos 10 países sul-americanos: Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela.

“Depois de uma análise interna da situação, a Fifa decidiu adiar as partidas das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022, previstos para a janela de jogos entre os dias 23 e 31 do mês corrente (março)”, informou a entidade que controla o futebol mundial em uma carta endereçada à Conmebol. “Seguiremos trabalhando e consultando vocês (Conmebol) a fim de encontrar possíveis datas para a realização dos jogos”, completou.

Pelo planejamento inicial das Eliminatórias, o Brasil estrearia no próximo dia 27 contra a Bolívia, na Arena Pernambuco, nos arredores do Recife. Na sequência, enfrentaria a seleção do Peru, desta vez fora de casa, em Lima, no dia 31. Pela programação inicial da CBF, os jogadores deveriam se apresentar entre os dias 22 e 23 deste mês, diretamente na capital pernambucana.

Na sexta-feira passada, o técnico Tite havia convocado 24 jogadores para as duas partidas. Entre os destaques da lista estão o volante Bruno Guimarães, do Lyon, e o trio de jogadores do Flamengo – foram chamados o meia Éverton Ribeiro e os atacantes Gabriel Barbosa e Bruno Henrique. Uma das baixas da lista foi o goleiro Alisson, que havia acabado de se machucar, no Liverpool.

LIBERTADORES – Minutos depois da decisão da Fifa, a Conmebol anunciou a suspensão da terceira rodada da Copa Libertadores, prevista para acontecer na próxima semana. A entidade se diz comprometida com a prevenção ao Covid-19, ante ao risco da disseminação do vírus.

Pela tabela, os primeiros a entrar em campo seriam Athletico-PR, Santos e São Paulo. Na terça-feira, o clube paranaense jogaria contra o Jorge Wilstermann, na Bolívia; o time santista receberia o Olimpia, do Paraguai, na Vila Belmiro; e a equipe tricolor teria pela frente o River Plate, da Argentina, no estádio do Morumbi.

Para quarta-feira estavam previstos Internacional x América de Cali, da Colômbia, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre; Bolívar x Palmeiras, em La Paz, na Bolívia; e Universidad Católica x Grêmio, em Santiago, no Chile. O Flamengo jogaria na quinta contra o Independiente Del Valle, em Quito, no Equador. A Conmebol informou ainda que as novas datas serão definidas em breve.

