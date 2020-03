'Um Lugar Silencioso  Parte II' e outros filmes têm lançamento adiado

Por Estadão - Estadão 10

Os filmes Um Lugar Silencioso – Parte II, Velozes e Furiosos 9, A Menina que Matou os Pais e O Menino que Matou Meus Pais tiveram suas estreias suspensas pelas distribuidoras. Ainda não há novas datas confirmadas. O motivo é a preocupação com a epidemia do novo coronavírus.

A Paramount Pictures mudou a data de estreia do filme de John Krasinski no mundo todo. “Acreditamos e apoiamos a experiência do cinema e tentaremos colocar o nosso filme de volta ao mercado o mais rápido possível”, diz um comunicado. “A futura data de lançamento de Um Lugar Silencioso – Parte II será anunciada assim que tivermos uma percepção melhor do impacto dessa pandemia no mercado de cinema global.”

A Universal empurrou em quase um ano o lançamento de Velozes e Furiosos 9: de maio de 2020 para abril de 2021.

No Brasil, a Galeria Distribuidora e a Santa Rita Filmes decidiram suspender a estreia dos filmes sobre o caso de Suzane von Richtofen. “As empresas estão acompanhando o cenário e, até o momento, mantêm a estreia dos longas em 2020, ainda sem data definida”, diz uma nota das empresas.

Nesta quinta-feira, 12, diversos eventos culturais foram adiados, suspensos ou cancelados, como o Festival de Curitiba e os Lollapalooza Argentina e Chile.

