Correção: Equipe econômica negocia mais recursos para hospitais federais do Rio

A matéria e o título publicados anteriormente continham uma informação imprecisa. O montante de R$ 120 milhões destinado aos hospitais do Rio de Janeiro foi anunciado ano passado. Não se trata de uma transferência nova de recursos como foi escrito anteriormente. Agora, o governo federal trabalha em novas ações para fortalecer os hospitais federais do Estado diante do avanço do coronavírus. Segue o texto corrigido:

A equipe econômica negocia com o Ministério da Saúde o fortalecimento dos hospitais federais no Rio de Janeiro. Medidas específicas já vinham sendo estudadas para melhorar a estrutura de gestão e, com a epidemia do coronavírus, ganharam mais celeridade para melhorar o atendimento dos pacientes.

Além de recursos adicionais, uma das ideias é criar um departamento para melhorar a governança dos seis hospitais federais.

No ano passado, o ministro da Saúde, Henrique Mandetta, e a Secretaria-Geral da Presidência anunciaram R$ 120 milhões para obras de reformas nas instalações elétricas e hidráulicas nos seis hospitais federais do Estado.

