Não há, no momento, razão para pânico em SP por causa do coronavírus, diz Doria

Em coletiva de imprensa organizada na manhã desta quinta feira, 12, pelo governo do Estado de São Paulo para anunciar novas medidas de combate ao novo coronavírus, o governador João Doria (PSDB) afirmou que “neste momento, não há razão para pânico em São Paulo”. De acordo com o infectologista e coordenador do Centro de Contingência do Coronavírus de São Paulo, David Uip, há 46 casos confirmados do Covid-19 em no Estado.

Segundo Uip, o Estado “está pronto para qualquer cenário” pois dispõe de 100 mil leitos, sendo 7.200 destes voltados a unidades de tratamento intensivo (UTI), número suficiente para lidar com o possível avanço do coronavírus em São Paulo. Doria ainda confirmou que o governo do Estado irá disponibilizar mais mil leitos para UTIs, número próximo dos 1.400 necessários para os próximos 4 meses, segundo previsão de Uip.

Doria disse que São Paulo trabalha com a estimativa de que cerca de 20% das pessoas infectadas pelo Covid-19 no Estado deverão recorrer ao sistema público de saúde por apresentarem sintomas, sendo que uma pequena parte da porcentagem necessitará de tratamento intensivo. Segundo o governador, “não há necessidade de paralisar São Paulo”.

Segundo Doria, paralisar São Paulo prejudicaria a renda e a receita do Estado, além de afetar a vida e o comportamento psicológico da população. “Não vamos criar pânico na população, nem antecipar processos. O efeito disso é extremamente nocivo à vida das pessoas, economia da cidade, de uma região e de um pais”, afirmou.

David Uip disse que o Estado de São Paulo fará a gerência de leitos, na medida das necessidades e poderá contar com a rede privada também. Ele recomendou que pacientes idosos e com doenças crônicas evitem aglomerações e salientou que hoje, pelo número de casos registrados no Estado (46), está descartado o fechamento de locais públicos ou o cancelamento de eventos, como exposições e shows.

