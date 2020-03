Sessões de Plenário e comissões no Congresso continuam normalmente, diz líder

Por Estadão - Estadão 5

O líder do governo no Senado, Fernando Bezerra Coelho (MDB-PE), afirmou ao Broadcast Político que os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), e do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), garantiram que as sessões do Plenário e das comissões estão mantidas normalmente, mesmo após medidas de restrição ao acesso das duas Casas devido ao avanço do novo coronavírus.

“Acabei de falar com Rodrigo Maia e Davi sobre esse tema e, salvo algum fato novo, as atividades de comissões e plenário continuam normalmente”, disse o parlamentar.

Bezerra afirmou ainda que o governo deve enviar as reformas administrativa e tributária na próxima semana ao Legislativo. Ele destacou que, além das reformas tributária e administrativa, são prioridades para o governo aprovar a autonomia do Banco Central e o Novo Marco Legal do Saneamento.

Julia Lindner

Estadao Conteudo

