Ex-ator mirim passará por reabilitação na Califórnia após ser preso

O ator norte-americano Shaun Weiss será enviado para uma clínica de reabilitação após ser preso e acusado de tentativa de roubo sob efeito de metanfetamina. Weiss participou da franquia de filmes Nós Somos os Campeões, na década de 1990, com 14 anos.

Atualmente com 41 anos, Weiss foi preso em 26 de janeiro, após ser encontrado em um carro estacionado. O veículo pertencia ao dono da residência e estava com a janela do lado do passageiro quebrada. Segundo a polícia, o ator teria mostrado sinais de uso de metanfetamina.

Segundo o site TMZ, um juiz decidiu na terça-feira, 10, que Weiss será solto para iniciar um tratamento para a dependência química. Ele será enviado para um hospital na Califórnia onde passará por uma desintoxicação, longe de qualquer droga, e então ficará três meses em uma clínica de reabilitação.

O site também informou que o tratamento, que seria bastante caro, será oferecido para Shaun de forma gratuita, após um programa televisivo dos EUA entrar em contato com a equipe de Shaun e apresentá-los para uma clínica de reabilitação, que concordou em dar o tratamento gratuitamente.

