Bolsonaro sobre carta para retirada de projetos do orçamento: não estou sabendo

O presidente Jair Bolsonaro disse nesta quarta-feira (11) que desconhece a carta assinada por parlamentares pedindo a retirada do projeto que transfere cerca de R$ 15 bilhões do Orçamento deste ano para o controle do Congresso.

“Não recebi a carta ainda não, tá. Precisa dar uma analisada lá. Vou despachar com gente aqui. Nem estou sabendo dessa carta”, disse. Um grupo de parlamentares foi ao Planalto nesta quarta entregar a carta com 75 assinaturas pedindo a retirada do PLN 4/2019. O pedido foi recebido pelo secretário-executivo da Casa Civil, general Sérgio José Pereira.

A proposta entrega o controle de R$ 15 bilhões a R$ 19 bilhões de emendas parlamentares ao relator-geral do Orçamento e a comissões da Câmara e do Senado. Nesta tarde, o texto-base do projeto foi aprovado na Comissão Mista de Orçamento (CMO).

O PL foi enviado após acordo para o Congresso manter os vetos do presidente ao texto que transferia o controle de R$ 30 bilhões do Orçamento para o Parlamento. Na segunda-feira (9), Bolsonaro afirmou que os atos convocados para este domingo (15) poderão ser amenizados se o Congresso abrir mão de controlar os R$ 15 bilhões.

Bolsonaro negou ter conversado sobre o assunto com os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), e do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP). “Não conversei com os dois. Teve ministro meu que já conversou com o Alcolumbre. Estamos negociando, conversando, para que chegue a um bom termo sobre essa questão do orçamento aí”, afirmou.

Emilly Behnke

Estadao Conteudo

