The Pussycat Dolls vem ao Brasil pela primeira vez para séries de shows

A girlband americana The Pussycat Dolls anuncia seu aguardado retorno aos palcos e o Brasil está incluído nessa grande turnê, depois de dez anos de separação. As apresentações estão agendada para dia 13 de junho no UnimedHall em São Paulo, dia 16, na Arena Sabiazinho em Uberlândia, e dia 18, na Arena Eurobike em Ribeirão Preto.

As meninas da banda que vem ao Brasil são Nicole Scherzinger, Carmit Bachar, Ashley Roberts, Jessica Sutta e Kimberly Wyatt. Formado em 2003, grupo atingiu sucesso internacional com os músicas comao Don’t Cha, Buttons e Stickwitu, de seu álbum de estreia PCD (2005), que vendeu 3 milhões de cópias nos Estados Unidos e emplacou os hits em diversas paradas em todo o mundo.

Em 2008, chegou o segundo trabalho, Doll Domination ganhou a crítica e brindou o público com os singles When I Grow Up, I Hate This Part, Hush Hush; Hush Hush, além do ganhador do Oscar de Melhor Canção Original de 2009, Jai Ho! (You Are My Destiny”.

O Pussycat Dolls vendeu 54 milhões de discos e singles em todo o mundo e, em 2019, anunciou a volta aos palcos com a turnê Unfinished Business, que chegará ao Brasil, após passar por Europa, Oceania, Ásia.

