USP confirma primeiro caso de coronavírus

Por Estadão - Estadão 4

Advertisement

Advertisement

A Universidade de São Paulo (USP) confirmou nesta quarta-feira, 11, o primeiro caso de coronavírus em um de seus estudantes. Um aluno de graduação da Geografia entrou em contato com a direção do departamento do curso para informar que testou positivo para o vírus.

A Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas (FFLCH), da USP, informou que está levantando o histórico de circulação pelo câmpus do estudante confirmado com coronavírus para definir as próximas ações. Cerca de 105 mil pessoas frequentam diariamente a universidade, entre alunos, professores e funcionários.

Apenas as aulas do Departamento de Geografia foram suspensas nesta quarta, mas a faculdade se reuniu com a Reitoria e com a Superintendência de Saúde para avaliar se a suspensão de atividades deve ser ampliada para os demais cursos e áreas da universidade. O tempo de suspensão também não foi definido ainda.

Advertisement

Continua depois da publicidade

Isabela Palhares

Estadao Conteudo

Copyright © 2020 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement