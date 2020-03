Com coronavírus, United isenta multa de cancelamento de passagens de março

Por Estadão - Estadão 6

O impacto do coronavírus no mundo levou a United Airlines a oferecer aos passageiros a isenção de multa por causa do cancelamento de passagens compradas em março. A isenção vale para qualquer destino no mundo e não apenas para países que hoje enfrentam problemas com a epidemia.

“A United opera para muitos destinos que o impacto não é significativo (do coronavírus). Mesmo assim, a empresa acredita que o poder de decisão de comprar uma passagem hoje pode ter um impacto e oferece essa segurança”, justificou o diretor jurídico e representante legal da americana no Brasil, Marcio Souto.

Segundo Souto, a política foi pensada para o mês de março, mas nada impede que a empresa possa ampliar ou reduzir esse prazo conforme o desenrolar da epidemia no mundo.

Entre os países mais afetados estão China e Itália.

Souto participou, nesta quarta-feira, 11, de café com jornalistas promovido pela Associação Internacional de Transporte Aéreo (Iata, na sigla em inglês), em São Paulo.

