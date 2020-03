Secom destaca fala de Bolsonaro pró-manifestações que devem mirar Congresso e STF

Por Estadão - Estadão 8

Advertisement

Advertisement

O perfil oficial da Secretaria de Comunicação do governo de Jair Bolsonaro destacou no Twitter uma fala do presidente sobre os atos previstos para o próximo domingo, 15 de março, e que devem atacar o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal (STF). Nas aspas de Bolsonaro, ele nega que as manifestações sejam contra o Judiciário ou o parlamento brasileiro.

“A visita do presidente Jair Bolsonaro aos EUA incluiu um encontro com a comunidade brasileira que vive na Flórida. Em seu discurso, ele destacou a legitimidade das manifestações populares previstas para o dia 15 de março em todo o Brasil”, diz a postagem da Secom, fixada no topo da página e acompanhada de uma imagem com a transcrição do discurso do presidente.

“As manifestações do dia 15 de março não são contra o Congresso, nem contra o Judiciário. São a favor do Brasil”, é a fala de Bolsonaro destacada pela Secom. A foto que ilustra a publicação é de uma manifestação pró-Bolsonaro em que pessoas vestem verde e amarelo e seguram cartazes contra o PT.

Advertisement

Advertisement

Continua depois da publicidade

Apesar do discurso de Bolsonaro contestar a ideia de que os atos são contra o Congresso e o STF, nas redes de apoiadores do governo o clima é outro. “A verdadeira motivação são as inúmeras e constantes ameaças antidemocráticas do Congresso”, escreveu Maurício Costa, coordenador nacional do movimento Brasil Conservador.

Aliado político de Bolsonaro, o deputado Marco Feliciano (SP) divulgou um vídeo com críticas ao Congresso. Nas imagens, um empresário paranaense que diz que o CongresSo é “muito tendencioso” e deixa de lado o Brasil. Nos comentários de publicações do grupo Nas Ruas, que organiza atos, aparecem comentários como “Não às chantagens do Congresso” e “O Congresso e o STF estão ferrados”.

O próprio presidente já convocou a população para participar dos atos. Em vídeo publicado pelo deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) no Twitter, o presidente já tinha dito que a manifestação é “espontânea” e “pró-Brasil”, e não contra o Congresso ou o Judiciário.

“Participem e cobrem de todos nós o melhor para todo o Brasil”, declarou em evento em Boa Vista, Roraima, antes de viajar para Miami, nos Estados Unidos. O presidente já havia chamado, por WhatsApp, aliados para participarem do ato, conforme revelado pela colunista do jornal O Estado de S. Paulo e editora do BR Político, Vera Magalhães, o que resultou em uma semana de crise entre Legislativo e Executivo.

Matheus Lara

Estadao Conteudo

Copyright © 2020 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.