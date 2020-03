Teste para novo coronavírus será coberto por planos de saúde, diz Ministério

Por Estadão - Estadão 2

Os testes para diagnóstico de novo coronavírus serão cobertos por planos de saúde, disse o secretário-executivo de saúde do Ministério da Saúde, João Gabbardo, nesta terça-feira, 10.

Segundo Gabbardo, a expectativa da pasta é de que a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) faça uma resolução em rito simplificado, pulando a etapa de consulta pública, por exemplo.

“Acredito que nas próximas 48h isso será resolvido”, disse. Os diretores da ANS reuniram-se hoje com representantes dos planos de saúde para debater o assunto. A ideia é acordar que, mesmo antes de a resolução ser publicada, as empresas já cubram o plano, apurou o jornal O Estado de S.Paulo com integrantes do governo.

O rol da ANS aponta quais procedimentos devem ser garantidos pelos planos de saúde sem que o cliente tenha de pagar. Normalmente a lista é atualizada a cada dois anos.

Mateus Vargas

Estadao Conteudo

