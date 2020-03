Perto de duelo contra o City, Real Madrid confirma lesões de Marcelo e Courtois

Por Estadão - Estadão 7

Advertisement

Advertisement

O Real Madrid pode ter dois importantes desfalques para a decisiva partida contra o Manchester City, no próximo dia 17, na Inglaterra, pela rodada de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa. O departamento médico do clube espanhol confirmou nesta terça-feira as lesões sofridas pelo lateral-esquerdo brasileiro Marcelo e do goleiro belga Thibaut Courtois na derrota para o Betis, no último domingo, pelo Campeonato Espanhol.

De acordo com o Real Madrid, Marcelo sentiu uma lesão muscular no bíceps femoral da perna esquerda durante a partida em Sevilha e teve que ser substituído na ocasião. Já Courtois sentiu dores musculares também na perna esquerda e até jogou os 90 minutos no final de semana, mas o problema foi diagnosticado nesta terça-feira após a realização de exames médicos mais detalhados.

No comunicado oficial sobre o assunto, o Real Madrid não deu detalhes sobre o tempo de recuperação dos dois jogadores, mas já é certo que eles estão fora dos jogos contra o Eibar, nesta sexta-feira, no estádio Santiago Bernabéu, em Madri, pelo Campeonato Espanhol, e contra o Manchester City.

Advertisement

Advertisement

Continua depois da publicidade

Para a lateral esquerda, a opção para o técnico francês Zinedine Zidane é o seu compatriota Ferland Mendy. Para o gol, Alphonse Areola, que se destacou nas últimas temporadas pelo Paris Saint-Germain, deve ser o substituto de Courtois.

O Real Madrid está em situação complicada no confronto contra o Manchester City, já que perdeu de virada na ida, na Espanha, por 2 a 1. No Campeonato Espanhol, o time está em segundo lugar com 56 pontos – dois a menos que o líder Barcelona, após 27 rodadas.

Estadao Conteudo

Copyright © 2020 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.