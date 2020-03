Trump: vamos apresentar proposta de benefícios ara aliviar impacto do coronavírus

Por Estadão - Estadão 11

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta segunda-feira, 9, que o governo americano irá apresentar uma proposta de benefícios fiscais para aliviar o impacto econômico do coronavírus. “Benefícios fiscais poderão ajudar empresas, companhias aéreas, cruzeiros e hotéis”, declarou o republicano, em uma coletiva de imprensa na Casa Branca, ao lado da força-tarefa criada por ele para combater o surto no país.

“Empresas não podem ser penalizadas pelo surto de coronavírus”, acrescentou Trump. De acordo com o presidente americano, o governo também pensa em cortar impostos sobre a folha de pagamento, para fazer frente aos efeitos econômicos do coronavírus.

O secretário do Tesouro americano, Steven Mnuchin, que estava ao lado de Trump na coletiva, afirmou que a economia dos EUA é “a mais resiliente no mundo” e que o governo ajudará “pequenas empresas que precisem de liquidez”.

“Usaremos todas as ferramentas que temos para apoiar a economia”, frisou Mnuchin. Ele disse que tem conversado diariamente com o presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central americano), Jerome Powell, sobre a crise do coronavírus e que Trump está “100% comprometido” em apoiar a economia.

Na opinião de Mnuchin, o momento atual não é como a crise financeira global de 2008/2009 e a economia americana “estará em uma posição muito boa” dentro de um ano.

Marcela Guimarães e Iander Porcella

Estadao Conteudo

