Coreia do Norte disparou projéteis não identificados, diz Coreia do Sul

Por Estadão - Estadão 5

Advertisement

Advertisement

O exército da Coreia do Sul afirmou que a Coreia do Norte realizou disparos de três projéteis não identificados nesta segunda-feira, 9, horário local. No entanto, o governo sul-coreano não divulgou mais detalhes sobre os disparos.

Os lançamentos acontecem dias após a Coreia do Norte afirmar que realizou duas rodadas de exercício de artilharia, em seus primeiros testes militares desde novembro do ano passado. Na semana passada, os norte-coreanos dispararam dois mísseis de curto alcance que caíram no mar da cidade costeira de Wonsan.

Estes lançamentos ocorrem ainda em meio a um impasse diplomático envolvendo os Estados Unidos, que lidera um bloco que tenta obrigar o governo norte-coreano a se desfazer de suas armas nucleares. (Com AP)

Advertisement

Continua depois da publicidade

Estadao Conteudo

Copyright © 2020 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement