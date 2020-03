Primeiro-ministro do Sudão sobrevive a tentativa de assassinato, diz TV estatal

Por Estadão - Estadão 5

Advertisement

Advertisement

O primeiro-ministro do Sudão, Abdalla Hamdok, foi alvo de uma tentativa de assassinato nesta segunda-feira, 9, segundo a televisão estatal do país e a esposa do político. Um carro-bomba teria explodido próximo ao comboio em que Hamdok estava se movendo, mas ele não foi atingido.

O governador de Cartum, Ahmed Abdun, disse à rádio sudanesa que é a primeira tentativa de assassinato de um alto funcionário do país e anunciou a prisão de suspeitos no incidente, sem fornecer mais detalhes. Até o momento, não houve reivindicação da responsabilidade.

Imagens transmitidas em canais regionais de TV e mídias sociais mostraram um comboio que incluía vários SUVs brancos danificados e um carro destruído. Três testemunhas disseram à Reuters que o ataque ocorreu perto da entrada norte da ponte Kober, que liga Cartum norte ao centro da cidade.

Advertisement

Advertisement

Continua depois da publicidade

Governo de transição

Hamdok assumiu em agosto do ano passado como primeiro-ministro de um governo de transição, resultado de negociações entre movimentos pró-democracia e militares para reformar as instituições do país. O acordo pôs fim a cerca de oito meses de um protesto inédito que provocou a queda do presidente Omar al-Bashir, após 30 anos no poder.

Com relações entre civis e militares têm sido tensas, o governo enfrentou resistência ao tentar implementar reformas econômicas no País. (Com agências internacionais)

Estadao Conteudo

Copyright © 2020 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.