Organismo é um processador de energia

Para vencer a briga com a balança de forma saudável e, assim, conquistar melhor qualidade de vida, alguns hábitos simples apresentam muita diferença. Fazer cinco a seis refeições diárias com quantidades adequadas; mastigar bem os alimentos e reduzir o consumo de gordura, açúcar e farinha refinada são práticas que aceleram o metabolismo, ajudando assim na dieta.

Podemos dizer que os órgãos são as peças de uma máquina chamado corpo. Para funcionar com perfeição e permanecer em atividade, essas engrenagens necessitam de energia, fornecida pelos alimentos.

O valor energético gasto no processo para colocar o corpo em funcionamento é chamado de taxa de metabolismo basal. Dessa forma, oferecer ingredientes adequados permite que esse processo ocorra com mais facilidade, sem “travar as engrenagens”.

Dicas

Para perde peso é necessário acelerar o funcionamento metabólico, gastando assim mais energia do que é consumida. Entretanto, não basta apenas reduzir o consumo de calorias. É preciso ter atenção também na forma como o organismo transforma essa gordura em energia.

Dessa forma, os hábitos apresentados no início do texto fazem toda a diferença. Aliás, vale dizer que não existe fórmula padronizada. Afinal, o funcionamento metabólico é individual. Entretanto, alguns problemas podem prejudicar seu funcionamento, como hipertireoidismo, diabetes e desnutrição.

Para utilizar o metabolismo como um aliado contra a balança, duas ações simples são necessárias. Basta unir a prática regular de atividade física com a manutenção de uma dieta equilibrada. Com isso, os alimentos certos são transformados em energia, que é consumida de forma homogênea pelas engrenagens do corpo.

