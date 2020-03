Fluminense goleia o Resende em casa e mantém liderança geral do Carioca

Por Estadão - Estadão 25

Advertisement

Advertisement

O Fluminense fez o dever de casa e atropelou o Resende, neste domingo, no Maracanã, por 4 a 0. A goleada deixa o time na liderança isolada do Grupo B da Taça Rio, o segundo turno do Campeonato Carioca, com seis pontos em dois jogos. No domingo que vem, fará clássico com o Vasco, no mesmo estádio. Antes, na quarta-feira, visitará o Figueirense pela terceira fase da Copa do Brasil.

O time de Odair Hellmann também está no topo da classificação geral da competição, fato que pode ser importante caso o Flamengo, campeão da Taça Guanabara, conquiste a Taça Rio. O complicado regulamento do torneio prevê uma final em duas partidas caso uma mesma equipe vença os dois turnos, mas seja superada por outra na pontuação total. Com 21 pontos, a equipe tricolor tem dois de vantagem sobre a equipe rubro-negra.

Como homenagem ao Dia Internacional da Mulher, o Fluminense jogou com camisas que estampavam nomes das atletas do time feminino na parte da frente. As jogadoras, inclusive, entraram em campo ao lado do time masculino.

Advertisement

Advertisement

Continua depois da publicidade

Disposto a matar o jogo logo no começo, o time começou com tudo. Logo aos dois minutos, Yago roubou bola no meio-campo e deixou Nenê na cara do gol, mas o artilheiro da equipe na temporada chutou por cima. Sem deixar o Resende respirar, o time da casa abriu o placar aos sete. Em mais uma jogada com boa participação de Yago, ele achou Pacheco sozinho na direita. O peruano cruzou rasteiro e Wellington Silva escorou para dentro.

Em busca da redenção após a chance perdida, Nenê quase marcou um gol de placa aos 18. O veterano deu um chapéu em Grasson e chutou com perigo por cima da meta. O Fluminense reduziu o ímpeto após o belo lance e chegou a flertar com o empate. Os visitantes chegaram com perigo aos 28, em cruzamento rasteiro que ninguém apareceu para concluir, e aos 39, em chute de Dieguinho defendido por Muriel.

A história do primeiro tempo se repetiu na volta do intervalo. Os torcedores ainda reocupavam seus assentos quando Marcos Paulo aproveitou rebote de Ranule e ampliou a vantagem, no segundo minuto da etapa final. Em ótima fase, o atacante de 19 anos, desta vez como centroavante, marcou seu quinto gol nas últimas quatro partidas.

O jovem só perde na artilharia do time em 2020 para Nenê, que chegou a nove tentos na temporada ao converter pênalti sofrido por Hudson, aos 15. O Resende, que já estava contra as cordas, foi a nocaute.

Sem oferecer qualquer resistência, a equipe do sul do estado sofreu o quarto aos 23, novamente em rebote de Ranule. O goleiro defendeu chute de Nenê, mas não parou a finalização de Gilberto na sobra. A situação definida transformou a partida em treino de luxo para o Fluminense. Ganso e Miguel, que substituíram Marcos Paulo e Nenê, tiveram bons momentos, mas a goleada parou nos 4 a 0.

FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE 4 x 0 RESENDE

FLUMINENSE – Muriel; Gilberto, Nino, Matheus Ferraz e Orinho; Hudson (Dodi), Yago Felipe e Nenê (Miguel); Wellington Silva, Marcos Paulo (Paulo Henrique Ganso) e Fernando Pacheco. Técnico: Odair Hellmann.

RESENDE – Ranule; Rhayne, Murilo Henrique (Zé Antônio), Eduardo Grasson e Kevyn; Rezende, Vitinho (Alef Manga), Dieguinho, Zizu (Anderson Mello) e Wescley; Thauan. Técnico: Edson Souza.

GOLS – Wellington Silva, aos oito minutos do primeiro tempo; Marcos Paulo, aos dois, Nenê, aos 15, e Gilberto, aos 22 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO – Rafael Martins de Sá.

CARTÕES AMARELOS – Nenê, Miguel, Vitinho e Wescley.

RENDA – R$ 247.276,00.

PÚBLICO – 10.094 pagantes (11.055 presentes).

LOCAL – Maracanã, no Rio.

Guilherme Bianchini, especial para a AE

Estadao Conteudo

Copyright © 2020 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.