Ministério da Saúde sobe para 25 casos de coronavírus com nova confirmação em MG

O Ministério da Saúde acaba de informar mais um caso de coronavírus no País, desta vez em Minas Gerais. Neste domingo, Alagoas e Minas Gerais passaram a integrar a lista de Estados com a presença do vírus. Com o registro, agora são 16 casos em São Paulo, três no Rio de Janeiro, um no Espírito Santo, dois casos na Bahia, um no Distrito Federal, um em Alagoas e um em Minas Gerais.

Dos 25 casos, quatro deles ocorreram por meio de transmissão local, por contato com pessoas que tiveram a confirmação de contágio pelo coronavírus. Os outros 21 casos são de pessoas que estiveram fora do país. São Paulo e Bahia foram os dois Estados que registraram pessoas infectadas por transmissão local.

O Ministério da Saúde monitora 663 casos suspeitos. Outros 632 já foram descartados. Os dados são atualizados diariamente na Plataforma Integrada de Vigilância em Saúde do Ministério. Neste domingo duas atualizações já foram feitas pela pasta, a última delas ocorreu às 17h30.

Dos casos confirmados, um deles tem quadro grave. Uma mulher de 52 anos está internada e respira com a ajuda de aparelhos. Boletim médico divulgado hoje pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal indicou, contudo, “discreta melhora” no quadro da paciente.

Emilly Behnke

Estadao Conteudo

