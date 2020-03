Messi marca de pênalti, Barcelona vence e assume liderança provisória do Espanhol

Por Estadão - Estadão 5

Foi com dificuldade e emoção, mas o Barcelona fez o dever de casa e venceu a Real Sociedad por 1 a 0, neste sábado, no Camp Nou, e assumiu provisoriamente a liderança do Campeonato Espanhol. O gol da vitória saiu apenas aos 36 minutos do segundo tempo, em pênalti convertido por Messi, artilheiro isolado da competição com 19 bolas na rede.

O resultado levou os catalães aos 58 pontos, dois à frente do Real Madrid. O time da capital, porém, ainda joga na rodada, e retoma a ponta da tabela caso vença o Betis, fora de casa, neste domingo. No próximo sábado, o Barcelona visita o Mallorca, 18º colocado.

A Real Sociedad estacionou nos 43 pontos e desperdiçou chance de entrar na zona de classificação para a Liga dos Campeões – está em sexto lugar. O time do País Basco terá nova chance de ganhar posições na próxima terça-feira, em jogo atrasado da 24ª rodada contra o Eibar, fora de casa.

Messi e Griezmann estavam em campo, mas Braithwaite foi quem mais levou perigo ao gol da Real Sociedad no primeiro tempo. Contratado para substituir Luis Suárez no período de lesão do uruguaio, o dinamarquês foi titular pela primeira vez na equipe catalã e deixou boa impressão. Com movimentação intensa, criou boas chances aos nove e aos 15, mas parou em Remiro.

Mesmo apagado, Messi também teve ótimas oportunidades. Aos 30, o argentino roubou a bola de Llorente e tabelou com Busquets para ficar sozinho na área. Com pouco ângulo, chutou em cima do goleiro. Nove minutos depois, em lance que não costuma desperdiçar, recebeu passe rasteiro na área e finalizou para fora.

Na luta por vaga na Liga dos Campeões, a Real Sociedad tenta se impor mesmo diante dos clubes gigantes. A coragem já levou a equipe basca à final da Copa do Rei, com direito a épica vitória por 4 a 3 sobre o Real Madrid em pleno Santiago Bernabéu, nas quartas de final. Sem rifar a bola, o time manteve seu estilo no Camp Nou, mas não foi capaz de criar situações reais de gol.

Apesar da atuação pouco inspirada, o Barcelona seguiu com as melhores chances da partida no segundo tempo. Aos 20, Rakitic obrigou Remiro a fazer grande defesa em chute forte com a perna esquerda. Logo na sequência, o croata não alcançou cruzamento rasteiro de Alba em boa trama ofensiva dos catalães.

O lance decisivo caiu do céu aos 29 minutos. Vidal, que havia entrado no lugar de Rakitic, pegou sobra pela esquerda e jogou na área. Na tentativa de afastar o perigo, Le Normand colocou o braço na bola, em pênalti assinalado pelo VAR depois do complemento da jogada. Messi bateu com força no canto esquerdo de Remiro para dar a vitória ao Barcelona. No último minuto, o árbitro de vídeo anulou gol de Alba por impedimento na jogada de Ansu Fati, autor da assistência.

