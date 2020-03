Praia vence, garante ponta da Superliga e vê Sesc-RJ passar Minas com triunfo

Por Estadão - Estadão 7

Adiados da oitava rodada do returno da Superliga Feminina, pois Dentil/Praia Clube e Itambé/Minas estavam envolvidos na disputa do Sul-Americano de Clubes, os dois jogos disputados nesta sexta-feira foram determinantes para a definição de posições para os playoffs. Afinal, o Praia, ao vencer, assegurou a liderança da primeira fase. E o Minas caiu para o terceiro lugar, sendo ultrapassado pelo Sesc RJ, que o derrotou.

No ginásio Panela de Pressão, em Bauru (SP), o Praia venceu o Sesi-Bauru, o quarto colocado na classificação geral por 3 sets a 2, com parciais de 21/25, 25/13, 25/15, 19/25 e 15/13. A dominicana Martinez brilhou com 26 pontos, sendo 23 de ataque, um de saque e dois de bloqueio. A azeri Polina Rahimova marcou 23 pontos para o time paulista.

Já o Sesc-RJ se aproveitou muito bem do fator casa para derrotar o Minas por 3 sets a 1, com parciais de 25/15, 22/25, 25/19 e 25/22. A oposta Tandara foi decisiva para o triunfo ao marcar 19 pontos (16 de ataque, dois de saque e um de bloqueio). E Sheilla fez 15 para o Minas.

“Esse foi um jogo para já começarmos a conhecer o que nos espera pela frente, no playoff. Hoje jogamos muito bem, sacamos bem, criamos novas e boas oportunidades de ataque e estou feliz que tenha dado tudo certo”, disse Tandara.

Com esses resultados, o Praia chegou aos 58 pontos, garantiu o primeiro lugar e já sabe que o seu adversário nas quartas de final será o oitavo colocado Curitiba. Na rodada final da primeira fase, na próxima terça, visitará o Minas. A equipe de Belo Horizonte está com os mesmos 54 pontos do Sesc-RJ, mas atrás nos critérios de desempate. Assim, precisará de um resultado melhor do que o da equipe carioca diante do Pinheiros, em São Paulo, para recuperar esse posto.

