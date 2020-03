Hulk aguarda liberação de clube chinês para treinar no Palmeiras

Por Estadão - Estadão 9

Advertisement

Advertisement

O atacante Hulk aguarda apenas a liberação do Shanghai SIPG, da China, para começar a treinar na Academia de Futebol, o CT do Palmeiras. Conforme o Estado apurou, o jogador ficará no clube por duas semanas, já que o time chinês suspendeu as atividades por causa do surto de coronavírus em seu país e só terá partidas oficiais em maio.

Para iniciar os treinamentos, Hulk aguarda a autorização e também um seguro para cobrir possíveis lesões ou problemas que possam ocorrer nas atividades físicas. O jogador de 33 anos pretende treinar no Palmeiras para não perder ritmo de jogo com a paralisação no calendário do Campeonato Chinês e da Liga dos Campeões da Ásia.

Hulk deve retornar para Dubai, nos Emirados Árabes, no fim do mês, quando se reapresentará ao Shanghai SIPG para iniciar os treinamentos visando as competições. A equipe chinesa chegou a fazer uma pré-temporada no local, mas liberou os jogadores por conta do surto de coronavírus.

Advertisement

Advertisement

Continua depois da publicidade

Torcedor do Palmeiras, o atacante recentemente marcou presença no Allianz Parque e acompanhou a vitória do clube por 3 a 1 sobre o Mirassol, pelo Campeonato Paulista. Sua presença no jogo e também nos treinos acabou gerando expectativa entre os torcedores, que desejam ver o atacante com a camisa alviverde.

Hulk nunca escondeu o desejo de um dia defender seu clube de coração. Depois de uma partida beneficente em Campina Grande, no fim do ano passado, ele voltou a falar sobre o assunto e reafirmou seu carinho pelo time paulista, mas vê dificuldade de deixar a China. O jogador tem contrato até o fim 2020 e é um dos principais nomes do Shanghai SIPG.

Estadao Conteudo

Copyright © 2020 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.