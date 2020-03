Após aumento de casos, Bolsonaro avalia pronunciamento sobre coronavírus

Por Estadão - Estadão 7

O presidente da República, Jair Bolsonaro, avalia fazer um pronunciamento em cadeia nacional de rádio e TV ainda nesta sexta-feira, 6, sobre o avanço do coronavírus no País. Segundo auxiliares do presidente, o discurso ainda não foi gravado.

Bolsonaro se reuniu pela manhã com o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. O encontro ocorreu logo após a Secretaria de Saúde da Bahia confirmar o nono caso de contaminação no País.

“Sempre quando temos essas mudanças de nível, eu sempre deixo o presidente a par. Ele está no comando de todos os ministérios. E (são) as mesmas orientações que ele me deu no início, converse com a população, transparência total nos dados, vamos transmitir calma para a população”, disse o ministro após o encontro.

Mandetta contou que apresentou ao presidente preocupações “típicas” da pasta, como a alta de preço para compra de máscaras para proteção. Ele também voltou a dizer que a transmissão da doença é diferente da comunitária ou sustentada, ou seja, não é massiva.

Para Mandetta, “o mundo não pode parar” por causa do coronavírus. “O que precisa é ter cautela, precaução, cuidados, mas nada que seja intransponível”, defendeu.

O Brasil já conta com 13 casos confirmados de coronavírus, segundo dados do Ministério da Saúde atualizados às 16 horas desta sexta-feira. Dez desses casos estão no Estado de São Paulo e há um no Rio de Janeiro, um no Espírito Santo e um na Bahia.

Ao todo, o País tem 768 casos suspeitos da doença e 480 análises já foram descartadas. Uma mulher de 52 anos do Distrito Federal aguarda resultado de contraprova (para confirmar ou não a doença) em uma sala de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) montada no Hospital Regional da Asa Norte (HRAN), em Brasília.

Camila Turtelli e Jussara Soares

Estadao Conteudo

