Cruzeiro anuncia contratação de Jean, do Palmeiras, por empréstimo de um ano

O Cruzeiro tem novo reforço para a sequência da temporada 2020. Nesta quinta-feira, o clube mineiro anunciou a contratação do volante Jean, que estava no Palmeiras. O jogador foi cedido por empréstimo pelo time paulista até o fim do ano, sendo que a sua apresentação oficial ocorrerá nesta sexta, a partir das 14h30.

Jean, de 33 anos, estava no Palmeiras desde 2016, mas não vinha sendo utilizado pelo técnico Vanderlei Luxemburgo nesta temporada, o que facilitou a sua saída. Como o seu contrato com o time paulista se encerrará ao fim de 2020, ele estará livre para assinar com qualquer outro clube ao término do ano.

Embora sua posição de origem seja a de volante, Jean exerceu com frequência na sua carreira a função de lateral-direito. E essa polivalência interessou ao Cruzeiro, assim como a sua trajetória de conquistas no futebol.

Tendo iniciado a sua carreira no São Paulo, Jean também atuou por América-SP, Marília, o português Penafiel e o Fluminense (2012-2015), além do Palmeiras. E faturou títulos da Copa das Confederações (2013), da Libertadores (2005), do Campeonato Brasileiro (2008, 2012, 2016 e 2018), do Clássico das Américas (2012), do Paulista (2005) e do Carioca (2012)

Jean é o sétimo reforço do Cruzeiro para a temporada 2020, ano em que o time disputará a Série B do Campeonato Brasileiro. Antes, chegaram ao time o lateral-esquerdo João Lucas, o volante Filipe Machado, os meias Everton Felipe e Jhonata Robert, e os atacantes Marcelo Moreno e Roberson.

