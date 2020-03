Manchester United vence time de Rooney e avança às quartas da Copa da Inglaterra

Por Estadão - Estadão 7

O Manchester United se classificou com facilidade às quartas de final da Copa Inglaterra. Nesta quinta-feira, em um reencontro com o ídolo e maior artilheiro da sua história Wayne Rooney, o time derrotou o Derby County, da segunda divisão nacional, por 3 a 0, na partida disputada fora de casa, no Pride Park Stadium.

No Manchester, o técnico Ole Gunnar Solskjaer escalou o brasileiro Fred como titular e promoveu a entrada de Andreas Pereira durante o segundo tempo. E quem abriu o caminho para a vitória do United foi Luke Shaw, que fez 1 a 0 aos 34 minutos da etapa inicial.

Mas o maior brilho foi do nigeriano Odion Ighalo, que marcou duas vezes, aos 41 do primeiro tempo, após assistência de Shaw, e aos 25 do segundo. Ele chegou ao clube no último dia da janela de transferências de janeiro, contratado por empréstimo junto ao Shanghai Shenhua, e agora soma três gols em seis jogos pelo clube. Quando a vantagem do time era mínima, Rooney teve a chance de empatar a partida, mas parou no goleiro argentino Sergio Romero.

O United agora volta as suas atenções para o Campeonato Inglês, especialmente porque no domingo vai receber o rival City no clássico de Manchester, agendado para o Old Trafford.

Com a classificação do Manchester United, apenas times da primeira divisão vão disputar as quartas de final da Copa da Inglaterra, algo que não acontecia há 14 anos. E o seu adversário, fora de casa, vai ser o Norwich, que na quarta-feira eliminou o Tottenham, em duelo definido na disputa de pênaltis.

Os outros confrontos da próxima fase do torneio vão ser: Sheffield United x Arsenal, Newcastle x Manchester City e Leicester x Chelsea. A Associação de Futebol da Inglaterra ainda não divulgou a tabela, mas essas partidas vão ser realizadas entre os dias 20 e 22 de março.

