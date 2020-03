Senadores vão ao TCU pedir auditoria em Bolsa Família no Nordeste

Por Estadão - Estadão 9

A bancada do PT no Senado pediu ao Tribunal de Contas da União (TCU) uma auditoria na concessão do Bolsa Família no Nordeste. Conforme o Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, revelou nesta quarta-feira, 4, a região só recebeu 3% dos benefícios concedidos no mês de janeiro de 2020. Por outro lado, Sudeste e Sul foram priorizadas nas concessões e reuniram 75% dos benefícios liberados no primeiro mês deste ano.

Na semana passada, os senadores aprovaram um convite ao ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, para explicar a fila de espera do Bolsa Família na Comissão de Desenvolvimento Regional da Casa. Conforme o jornal O Estado de S.Paulo publicou no último dia 18, a fila já chega a 3,5 milhões de pessoas, o que representa 1,5 milhão de famílias de baixa renda.

Agora, senadores preparam um novo pedido para Onyx ir ao Congresso explicar a situação do programa no Nordeste. Além disso, querem um pente-fino do TCU. “Parece que o governo federal está perseguindo o povo nordestino e da Região Norte. Tem mais de um milhão de famílias esperando para receber o benefício. Então queremos saber o que está acontecendo”, disse o líder do PT no Senado, Rogério Carvalho (SE), em vídeo divulgado pelas redes sociais após protocolar o pedido à corte de contas.

Daniel Weterman

Estadao Conteudo

