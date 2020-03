Dólar avança acima de R$ 4,61 com BC no radar e piora externa

Por Estadão - Estadão 5

O dólar segue em alta no mercado doméstico pela 12ª sessão seguida e já bateu o recorde intraday de R$ 4,6116 (+0,69%) na máxima à vista. A correção para cima da moeda americana mostra que o investidor quer mais do que ofertas pontuais de swap cambial novo no mercado de câmbio em meio a apostas consolidadas de corte da taxa Selic neste mês, afirmam operadores de corretoras. Para esta quinta-feira, 5, está programado um leilão de US$ 1 bilhão em swap às 9h30.

O ajuste de alta precifica também o dólar forte ante divisas emergentes no exterior, por causa da retomada da aversão a risco devido aos efeitos esperados do coronavírus na atividade econômica global. No Brasil, já há três casos de coronavírus confirmados e, apesar da contraprova de um quarto caso de adolescente em SP ter dado positivo, o ministério não está contabilizando esse caso sob alegação de que não preenche a definição para coronavírus.

Às 9h25, o dólar à vista subia 0,61%, a R$ 4,6081, enquanto o dólar para abril avançava 0,44%, a R$ 4,6120.

Mais cedo, o IBGE informou que o Índice de Preços ao Produtor (IPP), que inclui preços da indústria extrativa e de transformação, desacelerou para 0,32% em janeiro, após alta de 0,65% em dezembro.

