Gota: veja como evitar as crises de dor

Por Estadão - Estadão 9

Advertisement

Advertisement

Hábitos saudáveis são fundamentais para prevenir contra doenças e, assim, garantir uma boa qualidade de vida. Com a gota – enfermidade que atinge as articulações do corpo – não é diferente. Uma boa alimentação e a prática de atividade física são os melhores remédios para aqueles que pretendem evitar complicações.

Continua depois da publicidade

Inflamação das articulações, a doença tem como sintoma as crises de dor. O problema ocorre por causa do excesso no sangue de ácido úrico, que se cristaliza e gera artrites. Com isso, as juntas ficam inchadas, vermelhas e doloridas.

Além das crises de dor, a quantidade elevada de ácido úrico no sangue pode provocar outros problemas, como cálculo e insuficiência renal.

Advertisement

Cuidados necessários

As dores começam principalmente nos membros inferiores. Aliás, as crises duram de três a cinco dias. Nesses casos, é muito importante consultar um médico para o diagnóstico e a indicação dos medicamentos necessários. Afinal, sem o tratamento necessário, as crises podem ocorrer com maior frequência e intensidade.

Para combater a gota, é importante manter uma dieta equilibrada, evitando o excesso de alimentos gordurosos. Além disso, bebidas alcoólicas também precisam ser eliminadas da rotina. A mudança do estilo de vida exige também a prática de atividade física periódica.

Júnior Batista

Estadao Conteudo

Copyright © 2020 Estadão. Todos os direitos reservados.

Advertisement