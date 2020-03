Coreia do Sul relata 145 novos casos de coronavírus e total atinge 5.766

Por Estadão - Estadão 7

A Coreia do Sul relatou nesta quinta-feira 145 novos casos confirmados de coronavírus no país, elevando o total acumulado desde o início do surto para 5.766, a segunda maior contagem fora da China. Fonte: Associated Press.

Estadao Conteudo

Copyright © 2020 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

