Internado em São Paulo, Pelé diz que são apenas exames de rotina

Pelé usou sua conta no Facebook nesta quarta-feira para informar que está internado em um hospital de São Paulo (não revelou o local), mas que é apenas para passar por uma bateria de exames de rotina.

“Oi amigos, eu estou terminando meu segundo dia de exames físicos de rotina. Espero que até amanhã eu já seja liberado e possa voltar para casa e continuar minha fisioterapia. Estou muito bem graças a Deus”, escreveu o ex-jogador.

Em 2012, Pelé colocou uma prótese no quadril e, desde então, se locomove com dificuldade, chegando a aparecer em uma cadeira de rodas em público em algumas ocasiões. Seus problemas de saúde o levaram ao hospital diversas vezes nos últimos anos. A última foi em 2019, quando o ex-craque foi internado em Paris e transferido para São Paulo para remover um cálculo renal.

A internação para os exames de rotina acontece pouco menos de um mês de Pelé divulgar uma nota oficial para negar estar com um quadro de depressão por causa dos problemas de saúde. A posição pública, no dia 13 de fevereiro, foi motivada por declarações do filho Edinho, em entrevista ao GloboEsporte.

O ex-goleiro afirmou que o ânimo de seu pai estava muito afetado devido aos problemas de quadril que o impedem caminhar normalmente. “Obrigado por suas orações e preocupações. Eu estou bem. Estou completando 80 anos este ano. Eu tenho meus dias bons e maus. Isso é normal para pessoas da minha idade.”

“Não evito cumprir os compromissos da agenda sempre em movimento. Continuo observando as limitações físicas da melhor maneira possível, mas pretendo manter a bola rolando”, acrescentou Pelé na mensagem, em que dá detalhes sobre sessões de fotos, encontros e outras atividades que estão previstas, como prova de que se mantém ativo.

No entanto, no dia 20 de fevereiro, a CBF inaugurou uma estátua em tamanho real de Pelé no Museu da Seleção, que fica na sede da entidade, no Rio, sem o ex-jogador estar presente. Ele gravou vídeo agradecendo a homenagem.

