Bayer Leverkusen e Frankfurt vencem e avançam às semifinais da Copa da Alemanha

A Copa da Alemanha conheceu nesta quarta-feira os dois últimos classificados às semifinais. Jogando em seus domínios, Eintracht Frankfurt e Bayer Leverkusen venceram Werder Bremen e Union Berlin, respectivamente, e se juntaram ao Bayer de Munique, o atual campeão, e a surpresa Saarbrücken, da quarta divisão, que avançaram na rodada de terça.

Campeão há dois anos, o Eintracht Frankfurt não teve dificuldades para ganhar do Werder Bremen por 2 a 0, na Commerzbank-Arena, em Frankfurt. O triunfo começou a ser construído com o gol do atacante português André Silva, em cobrança de pênalti, aos 45 minutos do primeiro tempo. O meia japonês Daichi Kamada marcou o segundo, aos 15 da segunda etapa, e deu a tranquilidade necessária para a classificação.

O Bayer Leverkusen virou uma partida complicada na reta final para vencer o Union Berlin por 3 a 1. O volante chileno Charles Aránguiz, ex-Internacional, foi decisivo com seu gol aos 41 minutos do segundo tempo, desviando de cabeça uma cobrança de escanteio, o que permitiu à equipe de Leverkusen ficar à frente no placar por 2 a 1.

No primeiro tempo, o Union Berlin havia aberto o placar na BayArena com um gol do atacante dinamarquês Marcus Ingvartsen, aos 39 minutos. O empate só saiu na segunda etapa, aos 27, quando o ponta Karim Bellarabi acertou um chute cruzado na área após um passe do meia Kai Havertz.

O gol de Aránguiz colocou o Bayer Leverkusen no caminho da vitória, que acabou sendo decretada nos acréscimos, aos 47 minutos, por Moussa Diaby. O francês recebeu na área e ficou cara a cara com o goleiro adversário, mandando para o fundo das redes.

