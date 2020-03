Negociações da Bolsa voltam a se encerrar às 17 horas no dia 9

Por Estadão - Estadão 5

A partir de segunda-feira, 9, as negociações no mercado à vista de ações da B3 voltam a se encerrar às 17 horas (de Brasília), com o início do horário de verão nos Estados Unidos no dia anterior. Com isso, as negociações do after market voltam a acontecer.

O horário de abertura continua às 10 horas.

As negociações se estendem até às 16h55, com o início do leilão de fechamento neste horário.

O cancelamento de ofertas acontece das 17h25 às 17h30, e das 17h30 às 18h, acontecem as negociações no after market.

Por conta da extinção do horário de verão no Brasil, as negociações na B3 estão sendo encerradas às 18 horas desde 4 de novembro do ano passado.

Matheus Piovesana

Estadao Conteudo

