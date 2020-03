Cármen suspende julgamento sobre acesso de 'Rei do Ônibus' à delação de Funaro

Por Estadão - Estadão 9

Advertisement

Advertisement

A ministra do Supremo Tribunal Federal Cármen Lúcia pediu vista (mais tempo para análise) e suspendeu julgamento da 2.ª Turma da Corte sobre o acesso do empresário Jacob Barata Filho, o “Rei do Ônibus”, à delação premiada do corretor Lúcio Funaro. Ambos são investigados na Lava Jato Rio por supostas irregularidades no transporte público carioca.

A defesa busca desde 2017 ter acesso aos autos sigilosos da delação de Funaro, que delatou pagamento de cinco milhões de francos suíços de Barata Filho ao ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, e ao ex-presidente da Assembleia Legislativa do Rio, Jorge Picciani, ambos do MDB.

“Em 2014, o colaborador recebeu, a pedido de Eduardo Cunha, uma transferência, em sua conta no Banco Audi, no valor de cinco milhões de francos suíços. Que segundo Eduardo Cunha esses valores eram referentes a um pagamento de valores não declarados feito por Jacob Barata. Que esses valores seriam divididos entre Eduardo Cunha e Jorge Picciani, para serem usados na campanha de 2014”, diz o anexo entregue por Funaro à Procuradoria-geral da República (PGR) sobre o empresário.

Advertisement

Advertisement

Continua depois da publicidade

Em decisão monocrática, o relator da Lava Jato no Supremo, ministro Edson Fachin, negou acesso aos termos da delação afirmando que a simples menção de Jacob Barata Filho na delação de Funaro não asseguraria a vista integral do acordo sigiloso.

O ministro manteve o posicionamento durante julgamento da 2.ª Turma, alegando que o entendimento da Corte apenas prevê acesso da defesa a provas produzidas e incorporadas formalmente às investigações, o que não ocorre no caso envolvendo o “Rei do Ônibus”

O ministro Gilmar Mendes apresentou divergência, afirmando que o acordo de delação já foi homologado e que a defesa tem direito a ter acesso aos termos em que o empresário é citado em práticas incriminatórias. Gilmar foi acompanhado por Ricardo Lewandowski.

COM A PALAVRA, O EMPRESÁRIO JACOB BARATA FILHO

A reportagem entrou em contato com a defesa do empresário Jacob Barata Filho e aguarda resposta. O espaço está aberto a manifestações.

Paulo Roberto Netto

Estadao Conteudo

Copyright © 2020 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.