Kylie Jenner tira folga em mansão com diária de R$ 44,8 mil nas Bahamas

Nesta semana, Kylie Jenner tirou folga em Bahamas com a filha Stormi e algumas amigas. A bilionária, de 22 anos, publicou algumas fotos no Instagram para registrar o momento, e, o que mais chamou a atenção dos fãs foi o luxo da viagem.

Ela está hospedada na mansão Rosalita, localizada no distrito de Harbour da ilha. De acordo com o Airbnb, o local recebe até 12 hóspedes, tem seis quartos, sete banheiros e um lavabo. A diária custa R$ 44,8 mil e conta com uma piscina voltada para o mar de águas cristalinas do Caribe.

Como se não bastasse, é necessário que o locatário faça um depósito de segurança no valor de US$ 25 mil (cerca de R$ 110 mil, na cotação atual), segundo informações obtidas pelo tablóide britânico Daily Mail. Seu marido, o rapper Travis Scott, não viajou com a família.

Apesar de parecer incomum para muitos um aluguel desse tipo, Kylie Jenner está acostumada em investir seu dinheiro em casas de luxo. Em 2016, quando tinha 19 anos, ela comprou sua segunda mansão, avaliada em US$ 4,5 milhões (cerca de R$ 14 milhões, na cotação da época), localizada na Califórnia, Estados Unidos.

