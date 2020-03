Preparador físico elogia boa forma de brasileiros para Copa Davis: 'Estão voando'

Por Estadão - Estadão 5

Com o time completo depois da chegada do paranaense Thiago Wild, campeão no último domingo do ATP 250 de Santiago, no Chile, o capitão Jaime Oncins pode realizar nesta quarta-feira uma preparação mais intensa, com treinos em dois períodos, pela manhã e à tarde, para o duelo Brasil contra a Austrália, fora de casa, em Adelaide, pela fase qualificatória da Copa Davis, que vale vaga na fase final da competição, que será em novembro, em Madri, na Espanha.

Vindos de torneios disputados em quadras de saibro e precisando se adaptar à diferença de fuso horário, os atletas brasileiros treinaram forte no Memorial Drive Tennis Club, palco do confronto que será realizado em quadras de piso duro. O preparador físico Eduardo Faria elogiou a boa forma dos tenistas.

“Estamos em março, no começo do ano, e todo mundo está na ponta dos cascos. Ainda é começo de temporada e estou sentindo todos os tenistas bem fisicamente, todos estão voando”, destacou. “Eles começaram o ano com resultados expressivos e estão com um ritmo muito bom”, complementou.

Jaime Oncins tem à disposição no grupo Thiago Monteiro (82.º do ranking da ATP), Thiago Wild (113.º), João Menezes (181.º), Felipe Meligeni (344.º) e Marcelo Demoliner (48.º do ranking de duplas). Pela Austrália, o capitão Lleyton Hewitt pode escalar John Millman (43.º), Jordan Thompson (63.º), James Duckworth (83.º) e Alex Bolt (146.º). As grandes ausências são de Nick Kyrgios e Alex De Minaur.

Nesta quinta-feira (noite de quarta no Brasil) será realizado o sorteio para definir a ordem das partidas. São dois duelos programados para sexta, com mais três jogos previstos para o sábado. Pelo horário de Brasília, o primeiro dia de confrontos começa às 23h30 de quinta, quando estão previstas dois duelos de simples. Na sexta, a partir das 22h30, está prevista a partida de duplas, seguida por outros dois jogos de simples.

