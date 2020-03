Após Juventus x Milan, semifinal entre Napoli e Inter de Milão também é adiada

Por Estadão - Estadão 6

O surto do novo coronavírus, denominado Covid-19, na Itália continua causando impactos no futebol. Nesta quarta-feira, menos de 24 horas depois da confirmação do adiamento da semifinal da Copa da Itália entre Juventus e Milan, a partida entre Napoli e Inter de Milão, prevista para esta quinta, em Nápoles, pela mesma fase da competição, também foi adiada.

O presidente do Napoli, Aurelio De Laurentiis, conversou com representantes da Lega Calcio, empresa que organiza a Copa da Itália e outros torneios pelo país, e com membros do governo na noite de terça-feira. A ideia do jogo ser realizado com portões fechados irritou o mandatário napolitano, que disse não aceitaria realizar a partida nestes termos. Dessa forma, exigiu o adiamento do confronto, assim como o de Juventus e Milan, que seria nesta quarta, em Turim.

O CEO da Inter de Milão, Giuseppe Marotta, disse que o clube deverá “se adaptar ao que será decidido”. O calendário do futebol italiano está confuso, pois no início desta semana os jogos válidos pela Copa da Itália estavam previstos para acontecer normalmente.

Ainda não há datas definidas para que os duelos ocorram. Além do problema envolvendo a Copa da Itália, também existe uma indefinição sobre os jogos do Campeonato Italiano. Nas duas últimas rodadas houve partidas adiadas e é possível que o governo determine que todos os confrontos até o próximo dia 30 ocorram com portões fechados.

Uma assembleia dos clubes com a Lega Cálcio e com a Federação Italiana de Futebol (FIGC, na sigla em italiano), nesta quarta-feira, em Roma, poderá definir as medidas que serão adotadas no futebol italiano por conta do coronavírus.

A Itália é o país europeu mais afetado pela epidemia do Covid-19, com mais de 2.500 casos e 79 mortes, segundo o último balanço.

Estadao Conteudo

