Presidente do Grammy é demitida do cargo após denunciar abusos

A Academia de Gravação demitiu Deborah Dugan, a presidente afastada que questionou a integridade do processo de indicação ao Grammy e denunciou casos de abuso sexual cometidos por integrantes da organização, que ela chamou de “clube de garotos que favorece homens poderosos”.

A Academia afirmou na segunda-feira, 2, que tomou a decisão de demitir Dugan após “duas investigações independentes exaustivas e caras” sobre ela e suas queixas, alegando que as revisões encontraram “deficiências gerenciais e falhas constantes”, embora não tenha fornecido detalhes.

Dugan estava sob licença administrativa desde meados de janeiro, quando foi afastada na véspera da cerimônia do Grammy, acusada de má conduta e intimidação.

A Academia disse na segunda-feira que esta era uma de várias reclamações que recebeu. Dugan havia levantado vários problemas sobre a maneira pela qual a organização opera e acusou seus principais membros de tratá-la inadequadamente durante uma reunião, detalhada em uma queixa apresentada à Comissão de Igualdade de Oportunidades de Emprego.

Dugan disse que a investigação não incluiu entrevistas com ela nem abordou suas queixas sobre conflitos de interesse e irregularidades no processo de votação. “Embora eu esteja decepcionada com este novo evento, não estou surpresa, dado o padrão da Academia de lidar com denúncias”, disse ela em uma declaração. “Então, em vez de tentar reformar a instituição corrupta por dentro, continuarei trabalhando para responsabilizar quem continua trabalhando em benefício próprio, manchando o processo de votação do Grammy e discriminando mulheres e negros”. (Com agências internacionais)

