Ponte Preta se reapresenta na reabilitação em jogo decisivo com o Bragantino

O elenco da Ponte Preta se reapresentou nesta terça-feira após a derrota para o São Paulo, por 2 a 1, no Morumbi, no último domingo. O foco agora é a “decisão” contra o Red Bull Bragantino, na segunda-feira, no estádio Moisés Lucarelli.

Na beira da zona de rebaixamento do Campeonato Paulista, com apenas sete pontos, o time campineiro não ganha há cinco rodadas. Por isso, o clima no clube está bastante pesado e tenso. Jogador mais identificado com o clube e capitão do time, o atacante Roger pregou união de todos neste momento delicado e convocou a torcida para lotar o Majestoso.

“Nós temos que limpar a mente e o torcedor também tem que abraçar, fazer a parte dele segunda-feira, afinal somos Ponte Preta, essa é nossa história, sempre com força e união. É acreditar no projeto do João Brigatti (treinador) e fazer um caldeirão contra o Bragantino”, disse o camisa 9.

Nesta terça, os jogadores que não atuaram os 90 minutos contra o São Paulo fizeram um jogo-treino contra o Independente de Limeira, no CT do Jardim Eulina, e ganharam por 1 a 0. O gol foi marcado pelo atacante Safira.

