Brasil vai incluir EUA na lista de alerta de países suspeitos de coronavírus

O Ministério da Saúde vai incluir até quarta-feira, 4, novos países na lista de alerta para casos suspeitos do novo coronavírus, incluindo os Estados Unidos, informou o secretário-executivo do Ministério da Saúde, João Gabbardo dos Reis.

Com isso, segundo ele, aproximadamente 30 países estarão na lista. Se enquadram em casos suspeitos as pessoas que regressam desses países e apresentarem febre e mais um sintoma gripal, como tosse ou falta de ar. Em função da ampliação, a pasta destacou que, a partir de agora, a preocupação do ministério é mais direcionada a prevenção e assistência, e menos as estatísticas.

“Com inclusão dos Estados Unidos, o número de suspeitos tende a crescer muitas vezes”, disse Gabbardo. Com isso, o secretário-executivo afirmou que a orientação do ministério é para que pessoas que venham da lista de países em alerta não procurem o sistema de saúde quando tiverem apenas “sintomas leves ou estiverem quase assintomáticas”. Temos que desmobilizar esse movimento. Se não vamos encher unidades de saúde. Não precisamos impor que as pessoas se dirijam a unidades de saúde com sintomas leves”, disse Gabbardo.

Casos suspeitos no Brasil

O número de casos suspeitos de infecção pelo novo coronavírus no Brasil aumentou de 433 para 488, divulgou o Ministério da Saúde em coletiva à imprensa nesta terça-feira, 3.

O País segue com dois casos confirmados, de um homem de 61 anos e outro de 32 anos, ambos em São Paulo. Das notificações suspeitas, 240 foram descartadas. A maioria dos casos suspeitos está em São Paulo, com 130, em seguida vem Rio Grande do Sul, com 82, e em Rio de Janeiro, com 62.

