PSDB no Senado decide por unanimidade apoiar vetos a orçamento impositivo

A bancada do PSDB no Senado – que reúne sete parlamentares – decidiu, por unanimidade, apoiar a manutenção dos vetos presidenciais ao projeto que obriga o governo a pagar todas as emendas parlamentares indicadas neste ano.

A sessão do Congresso Nacional para analisar os vetos começou às 14h30. Parlamentares aguardam, no entanto, o governo enviar um novo projeto de lei regulamentando o orçamento impositivo para só então iniciar a votação.

Os vetos são derrubados somente quando há no mínimo 257 votos na Câmara e 41 votos no Senado. Com o crescimento da quantidade de senadores favoráveis aos vetos, a derrubada, que também depende dos deputados, fica mais difícil.

