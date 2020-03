Canteiro de obras

Por Estadão - Estadão 10

Estreia nesta terça, 3, às 22h, no Discovery Home Health, Mulheres à Obra, um novo reality de reformas e design. A ideia é reunir apresentadoras de séries dos canais Discovery, que terão como meta dar um toque pessoal ao transformar casas recém-construídas.

As participantes são as designers Leanne Ford, de Reforma dos Sonhos com os Irmãos Ford, Jasmine Roth, de Hidden Potential, Mina Starsiak Hawk, de Reforma em Família com Karen e Mina, e Alison Victoria, de Alison e Donovan: Reformando com Estilo.

Antes do novo programa, o canal programou maratona da série Ame-a ou Deixe-a: Vancouver, a partir das 18h50.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

