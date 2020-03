CNN Brasil anuncia que vai entrar no ar em 15 de março

Por Estadão - Estadão 7

A CNN Brasil anunciou nas redes sociais nesta segunda-feira, 2, que vai entrar no ar em 15 de março.

A emissora informou que o início das transmissões inclui a TV e as plataformas digitais. “Ainda nesta semana vamos divulgar o número do nosso canal nas operadoras de TV por assinatura, além de todos os detalhes da nossa presença multiplataforma”, diz o comunicado.

Em outubro, o canal pago divulgou que sua programação estaria disponível para assinantes da operadora Claro, com planos a partir do Mix HD. O pacote em questão, no momento, já conta com outros três canais de notícias: Band News, Globo News e Record News.

O lançamento da emissora no Brasil vai ocorrer em meio às comemorações de 40 anos da CNN nos Estados Unidos.

