Simony denuncia Dudu Camargo por assédio sexual no carnaval

Por Estadão - Estadão 9

Advertisement

Advertisement

Simony divulgou um comunicado nesta segunda-feira, 2, no qual afirma que procurou a 4ª Delegacia de Defesa da Mulher da Capital de São Paulo na sexta, 28, para denunciar Dudu Camargo por importunação sexual.

Ao lado de Nelson Rubens, Simony entrevistava Dudu Camargo para os Bastidores do Carnaval, na RedeTV!, quando o jovem tocou seu seio, a segurou para dar um ‘selinho’ e passou a mão inúmeras vezes em seu vestido.

“Calma, não aperta muito porque eu não estou acostumada com esse negócio”, disse a cantora quando o apresentador abraçou. “Que isso! Tira daqui, saia daqui!”, afirmou Simony empurrando a mão de Dudu Camargo que tocava o seio dela. “Mas, gente, esse Dudu é abusado”, continua ela.

Advertisement

Advertisement

Continua depois da publicidade

A apresentadora Flávia Noronha, que do estúdio participava do quadro, chega a dizer “Isso é assédio” quando o artista do SBT segura a cantora.

De acordo com a nota de Simony, ela e seu advogado vão entrar com uma ação de reparação de danos morais contra Dudu Camargo. “Ofensa à minha integridade moral, minha honra, minha liberdade sexual. … Eventual indenização, além do cunho de reparação dos danos morais sofridos, terá um caráter predominantemente pedagógico, com intuito de punir, educar e conscientizar, não só o apresentador, mas também de demonstrar que determinados atos não são mais aceitos e que o corpo de qualquer pessoa deve ser respeitado, quanto mais o corpo da mulher e sua liberdade, diante de posturas masculinas que a sociedade não mais tolera.”

A reportagem entrou em contato com Dudu Camargo, mas até o momento não obteve resposta.

A participação de Simony nos Bastidores do Carnaval foi atribulada. Além de ter sido assediada por Dudu Camargo, no segundo dia da cobertura a vocalista do Balão Mágico abandonou a transmissão. Mais tarde ela explicou que tomou deixou a atração, porque estava sendo interrompida muitas vezes.

Estadao Conteudo

Copyright © 2020 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.